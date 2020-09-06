“الصحة” تعلن عن توفر أكثر من 1000 وظيفة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) توفر أكثر من 1066 وظيفة طبيب مقيم أسنان للسعوديين فقط.

وأوضحت أنه سيتم فتح باب التقديم اعتبارًا من يوم الإثنين 19/1/1442 هـ ولمدة أسبوعين، مشيرة إلى أن الوظائف متاحة في جميع مناطق ومحافظات المملكة لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصص طب الأسنان من الجنسين.

وأشارت إلى أن عملية التقديم تتم من خلال بوابة التوظيف بوزارة الصحة .