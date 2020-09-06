“المرور” يُوضح آلية إتمام “مبايعة المركبات” إلكترونياً بشكل سهل وميسر عبر منصة “أبشر”

بلادي – الرياض : كشفت الإدارة العامة للمرور آلية إتمام مبايعة المركبات إلكترونياً عبر منصة “أبشر”، محددة الشروط الواجب توافرها لإتمام العملية.

وأوضحت الخطوات اللازمة لاستخدام خدمة مبايعة المركبات عبر المنصة، سواء كانت من النوع الخصوصي أو النقل الخاص.

1 – معاينة المركبة وفحصها من قبل المشتري وتحديد ثمن المبايعة

2 – قيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد

3 – دخول البائع على منصة أبشر واختيار “عرض مركبة للبيع” وإدخال تفاصيل المبايعة

4 – دخول المشتري على منصة أبشر و(قبول أو رفض) طلب المبايعة

5 – قيام المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية

6 – حال وصول ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة

7 – دخول البائع للمنصة واختيار “إتمام المبايعة ونقل الملكية” وإكمال الإجراءات اللازمة

8 – بعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع

وحدد المرور شروط إتمام العملية عبر المنصة، وهي:

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1 – أن يكون كل من البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر

2 – أن يكون ثمن المركبة لا يقل عن 5000 ريال ولا يزيد عن 150 ألف ريال

3 – أن تكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة أو مفقودة أو مطلوبة أو محجوزة

4 – يمكن مبايعة المركبات من نوع “خصوصي” أو “نقل خاص” بالنسبة للمواطنين، وفقط من نوع “خصوصي” للمقيمين

5 – سريان رخصة السير للمركبة

6 – يجب توفر فحص دوري للمركبة ساري المفعول

7 – يجب توفر تأمين للمركبة ساري المفعول

8 – سداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية “سداد” والبالغ قدرها 150 ريالا

9 – عدم وجود مخالفات على كل من المشتري أو المركبة