” وفرة بسوق الروبيان.. وتذبذب أسعار الأسماك الكبيرة “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف
شهدت أسعار الروبيان استقرارا منذ انطلاقة الموسم، الذي دشن في الأول من أغسطس الماضي، ووصفه الصيادون بموسم الوفرة، في ظل وجود أحجام كبيرة وخاصة القادم من بحر الشمال.
وأكد بائع السمك بصفوى عادل الحزام، أن العام الجاري يشهد وفرة في الروبيان، وبأصناف مختلفة، وتختلف الأسعار قليلا حسب الحجم، فالروبيان كبير الحجم سعره أعلى من الأقل حجما. مبينا أن الأسعار بعد مضي شهر من انطلاقة الموسم ثابتة، فسعر الثلاجة مستقر عند 500 ريال، مؤكدا أن القوة الشرائية اختلفت عن الأعوام الماضية، ففي السابق كان يشتري الكثير من الناس الثلاجة والبانة التي تزن 32 كيلو وبكميات للتخزين، أما اليوم فيشترون بالكيلو، ونتوقع أن يعتدل الوضع خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن أسعار السمك الكبير متذبذبة، وذلك بحسب توافرها في الأسواق، مبينا أن سعر سمك الهامور اليوم 75 ريالا للكيلو، والسمان بسعر 40 ريالا للكيلو، وسمك الحمراء 25 ريالا للكيلو، وسمك اليميام 4 كيلو بسعر 50 ريالا، وسمك الميد 25 ريالا للكيلو، وسمك بلبول الجنة 3 كيلو بسعر 100 ريال، وسمك الكنعد 50 ريالا للكيلو، وسمك العندق الكبير والصغير بسعر 25 ريالا للكيلو، وسمك الشعري الصغير 3 كيلو بسعر 100 ريال.
ولفت كبير الصيادين بفرضة القطيف رضا الفردان، إلى أن المراكب المتواجدة في بحر الشمال وخاصة في معاقل منيفة والخفجي والزلف والسفانية وبعد مضي شهر من انطلاقة الموسم وتحديدا قبل 5 أيام بدأت بصيد الروبيان كبير الحجم، وهذا في الأغلب يظهر في فصل الشتاء، والذي لا يتواجد بكميات كبيرة، وتصطاد المراكب بين 20 و30 بانة.
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