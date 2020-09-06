نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبراء: "احنا دلعنا التلوث وسماناه السحابة السوداء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الغاز الطبيعي يتمتع بالنقاء البيئي، خلاف أن مصر لديها مخزون كبير منه، وغير ملوث للبيئة مثل البنزين الذي يؤثر على صحة المواطنين بصورة كبيرة جدًا.

وتابع "علام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، ان أوكسيد الكربون الناتج من حرق البنزين يؤدي إلى التهاب في حلق الزور، ومشاكل بصرية، معقبًا: "احنا دلعنا التلوث وسماناه السحابة السوداء،..السحابة السوداء ناتجة من عوادم السيارات وحرق قش الأرز".

أشار إلى أن الغاز الطبيعي بديل نقي، وتكلفته نصف تكلفة الوقود الآخر، وبيئيًا نسبة تلوثة قليلة جدًا، بالمقارنة بأنواع الوقود الأخرى.

هذا وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك؛ لمناقشة الاستعداد لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابه السوداء) لخريف 2020، بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وقيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وفى مستهل الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالنجاح الذى حققته منظومة السحابة السوداء خلال العام الماضى وذلك بفضل التكامل والتنسيق الجيد بين جميع الوزارات والجهات المعنية وزيادة وعى المزارعين بأهمية قش الأرز واضرار حرقه، وتم خلال الاجتماع استعراض مقترح خطة عمل مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) 2020 ومنها استمرار عمل المنظومة بكافة اطرافها كالاعوام السابقة فى كافة الاعمال من رصد وتفتيش ومتابعة انذار مبكر ومعدات وفحص عوادم السيارات وايضا السيطره عل الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة.

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وتناول الاجتماع عرض لموقف حالة نوعية وجودة الهواء لفترة خريف عام ٢٠١٩ ومقارنتها بالوضع على مدار العشرة الأعوام السابقة لذات الفترة من العام.

وقد كان خريف العام السابق الافضل على الاطلاق من حيث انخفاض عدد الساعات التي وصلت بها تركيز الملوثات لحالة التنبية، حيث انخفضت بنسبة ٧٥ في المائة بالمقارنة بعام ٢٠٠٩ وبنسبة ٥٥ في المائة بالمقارنة بخريف عام ٢٠١٨ مما يشير إلى فعالية الجهود التي تمت على الأرض في خريف ٢٠١٩.