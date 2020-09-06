” اكتمال الممشى الصحي في واجهة القطيف البحرية.. شاهد الصور مع بدأ المرتادين بالمشي “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف

انتهت أمانة المنطقة الشرقية من تنفيذ الممشى الصحي الواقع في الواجهة البحرية بمحافظة القطيف، الذي يمتد بجانب كورنيش الناصرة، ونفذته بلدية محافظة القطيف، ضمن إستراتيجية الأمانة لممارسة رياضة المشي، وتطوير الخدمات وتوفير وسائل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين، من خلال استخدام مادة الحجر المر والرخام بأحجام مختلفة للمشي عليها، والتي تساهم في إزالة الطاقة السلبية وتنقية الهالة الجسدية، والتي وجه بها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في وقت سابق، خاصة في الواجهات البحرية والكورنيشات، وكذلك الحدائق العامة.

وصُمم الممشى بشكل يتلاءم مع رغبات الممارسين للرياضة والتشجيع على ممارستها، وليضفي جمالًا إضافيًا وصحيًا في الكورنيش، ويبلغ طول مضمار المشي ٣٤ مترًا لكلا المسارين، وعرضه 4 أمتار، ويتكون من مادة حجر المرو والرخام بأحجام مختلفة (صغير، وسط، كبير) في مسارات خمسة ذات ألوان جميلة ومتناسقة.

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وتتكون الأحجار التي أنشئت منها المسارات من صخور الكوارتز التي تتميز بالمساعدة على إزالة وتنظيف الطاقة السلبية وتنقية الهالة الجسدية؛ الأمر الذي يساعد الجسم على زيادة المناعة لديه.

وقامت بلدية محافظة القطيف بزراعة الأشجار والزهور حول الممشى، بالإضافة لوضع كراسٍ للجلوس ومساند لمساعدة كبار السن على مساري الممشى للمساهمة في ممارسة رياضة المشي، كما أن الأمانة تعمل على إنشاء العديد من المبادرات المماثلة في مواقع متفرقة، خاصة في الواجهات البحرية والحدائق العامة بالمنطقة.

وتأتي المشاريع التي تقوم عليها بلدية محافظة القطيف ضمن مشاريع أمانة المنطقة الشرقية في أنسنة المدن وجودة الحياة، كما أنها تسعى دائمًا إلى تقديم المزيد من العمل والجهد للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لسكان المنطقة وزوارها.



