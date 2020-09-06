” مركز صحي العوامية ضمن أعلى 5 مراكز تقييمًا على مستوى المملكة في زمن الجائحة “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف تقدّم ‏مركز صحي العوامية في قطاع القطيف ضمن أعلى 5 مراكز تقييمًا على مستوى المملكة لعيادات “تطمّن”، والأول على مستوى التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، في مؤشرات الأداء العام للمنشآت الصحية في المملكة في تقييم المتسوق السري من قبل وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية. Advertisements ويهدف برنامج المتسوق السري للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، كونه إحدى مبادرات منظومة وزارة الصحة للتحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030م. ويأتي حصول المركز على هذا التقييم تأكيدًا على حرص التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتقديمها بجودة العالية ترتقي لتلبي طموحات متلقي الخدمة ورفع مستوى رضا المستفيدين.

الجذير بالذكر أن المركز يعد نقطة تربط وسط محافظة القطيف بباقي مُدنها وقُراها .

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