توقيع مذكرتي شراكة لتطوير ( حديقة القادسية وميدان طريق الأمير طلال ) بالأحساء

الأحساء – جاسم العبود

تم توقيع مُذكرتي شراكة وتعاون بين أمانة الأحساء و( مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية – شركة فخر الاستثمار القابضة ) بحضور ومشهد من المشرف العام على الادارة العامة لدعم وتمكين الامانات في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالله بن سعيد، وذلك لتنفيذ مشروعين لتطوير حديقة حي القادسية بمدينة المبرز وكذلك الميدان الواقع بطريق الأمير طلال بن عبدالعزيز ، وفق بنود عدة لتعزيز جوانب الشراكة والتعاون بين الأطراف المعنية خدمةً للمجتمع ، ونوه الملحم الى ان هذه الشراكات تأتي لتُجسد اهداف تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 في ظل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة – ايدها الله – .

مذكرة الشراكة المتعلقة بتطوير حديقة القادسية تتضمن العمل على تطوير حديقة بمساحة 18200 مترمربع تقع في الشمال الغربي من الحاضرة بمايشمل العناصر الترفيهية والثقافية والاجتماعية والاستثمارية ومن ذلك ( انشاء مسطحات مائية ومسرح مُدرّج وسينما خارجية ، منطقة لعربات الطعام ونقاط استثمارية ، موقع للألعاب التفاعلية ، المرافق الأساسية المساندة لتشغيل الحديقة ) ، فيما ستتركز الخطوات التطويرية للميدان الواقع بطريق الأمير طلال بن عبدالعزيز والمقترح ان يتم تسميته بميدان ” سليمان عبدالرحمن الحماد ” بتنفيذ العناصر التجميلية وتحسين المشهد الحضري للميدان والعمل على ان يكون تصميم المشروع محاكياً لتوجهات رؤية المملكة 2030.

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