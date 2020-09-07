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حالة ممطرة على هذه المناطق في المملكة بدءًا من غد الثلاثاء

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biladi 0 تبليغ

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بلادي – الرياض : توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تعم حالة مطرية بدءا من يوم غد (الثلاثاء) على بعض المناطق في المملكة.

وأوضح الحصيني أن الحالة تشمل أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، متوقعاً أن تمتد هذه الأجواء فيما بعد إلى أجزاء من شمال المملكة والوسطى والشرقية.

وأكد، في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”، أن الأمطار ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى غزيرة، وسيصاحبها تساقط حبات البرد والرياح.

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