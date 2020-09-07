“شركة البحر الأحمر”: هذا ما سنعتمد عليه في الطاقة .. ولن نمس بـ 75% من الجزر

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بلادي – الرياض : كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عن عدد من الأهداف البيئية التي تعتزم تطبيقها في الساحل الغربي للمملكة، من بينها عدم المساس بـ75% من الجزر، والاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%.
وقالت الشركة إن مبادراتها البيئية تتضمن تحييد 9 جزر عن التطوير، وزيادة التنوع البيولوجي في الوجهة البحرية حتى 30%، وإنشاء أكبر محمية بحرية في المملكة بمساحة تقارب 3.4 ألف متر مربع.
وأكدت أنه سيتم حظر استخدام البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير، وحظر دفن النفايات في الموقع، وحظر تصريف المياه في البحر، إلى جانب تأسيس معايير جديدة للتنمية المستدامة.
وأبانت أنها ستصنع معايير للسفر الفاخر والمستدام، مع تطوير 50 فندقاً ومطار مخصص للوجهة، ومراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية متكاملة.
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