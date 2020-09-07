“حقوق الإنسان” تكش عن عدد حالات الانتهاك التي تم رصدها خلال عام

بلادي – الرياض : أكدت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان، نورة الحقباني، أن ‏الهيئة رصدت 164 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف ‏مناطق المملكة خلال العام المالي 1440- 1441هـ.

وقالت الحقباني إن الانتهاكات التي تم رصدها كانت في مجالات ‏العدالة الجنائية، والحماية من الإيذاء، والصحة، والرعاية ‏الاجتماعية، والتعليم، والعمل، والحماية من الاتجار بالأشخاص، ‏والهوية والجنسية، إضافة إلى حالات أخرى متنوعة‎.

وأوضحت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة تجاه ‏تلك الحالات، وفقاً لاختصاصات الهيئة التي تضمنت التأكد من تنفيذ ‏الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف ‏عن التجاوزات.‏

وأضافت أن الهيئة حضرت 70 جلسة محاكمة لـ 85 متهماً في ‏قضايا أمنية، منهم 79 سعودياً و6 غير سعوديين، وتابعت ‏إجراءات المحاكمة للتأكد من حصول المتهمين على حقوقهم ‏التي تنص عليها الأنظمة.