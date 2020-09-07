تركي آل الشيخ : “ليت الصحة والسعادة سلعة تُباع”

بلادي – متابعات : لقيت تغريدة لرئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين تمنوا أن ينعم الله عليه بالسعادة ودوام الصحة والعافية.

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: “ليت الصحة والسعادة سلعة تنباع… لشري بدمي غالي ثمنها”، في إشارة منه لقيمتهما الكبيرة وصعوبة الحصول عليهما في حال فقدانهما.

وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع التغريدة، متمنين له الشفاء ودوام الصحة والعافية وإصلاح جميع أموره.