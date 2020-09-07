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مناشدات بالتدخل لإنقاذ نجم الكرة السعودية خالد مسعد

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بلادي – متابعات : ناشد نجوم الكرة القدامى، وفي مقدمتهم لاعبا الأهلي والهلال، محمد عبد الجواد، وصالح النعيمة، بسرعة التدخل لإنقاذ زميلهم نجم النادي الأهلي الأسبق خالد مسعد، الذي يمر بحالة صحية سيئة جداً.

وطالب النعيمة من خلال تغريدات أطلقها عبر حسابه الشخصي في تويتر، المسؤولين في وزارة الصحة وعلى رأسهم الوزير توفيق الربيعة، ووزارة الرياضية على رأسها الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالنظر في ظروف مسعد القاسية، وما يمر به من حاله صحية سيئة.

وظهر عبد الجواد في مقطع فيديو متأثرًا بحال زميله، كما ناشد المسؤولين بالتدخل لإنقاذ نجم الكرة ونادي الأهلي، وهو يذرف الدموع.

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