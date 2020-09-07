“الأرصاد”: 80 محطة لمراقبة ‏جودة الهواء في مدن المملكة

بلادي – الرياض : أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن عدد محطات ‏مراقبة جودة الهواء وصل إلى 80 محطة على مستوى مدن المملكة، ‏منها 66 محطة ثابتة، و14 متنقلة.‏

وأشارت الأرصاد إلى أن بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أظهرت أن ‏‏92% من سكان العالم معرضون للهواء الملوث، ما يتسبب في ‏وفاة حوالي 7 ملايين شخص كل عام.‏

ويوافق يوم 7 سبتمبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي لنقاوة ‏الهواء، والذي جاء الاحتفال به هذا العام تحت شعار “من أجل ‏سماء زرقاء”.