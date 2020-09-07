“الأرصاد”: 80 محطة لمراقبة ‏جودة الهواء في مدن المملكة

بلادي – الرياض : أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن عدد محطات مراقبة جودة الهواء وصل إلى 80 محطة على مستوى مدن المملكة، منها 66 محطة ثابتة، و14 متنقلة.
وأشارت الأرصاد إلى أن بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أظهرت أن 92% من سكان العالم معرضون للهواء الملوث، ما يتسبب في وفاة حوالي 7 ملايين شخص كل عام.
ويوافق يوم 7 سبتمبر من كل عام الاحتفال باليوم العالمي لنقاوة الهواء، والذي جاء الاحتفال به هذا العام تحت شعار “من أجل سماء زرقاء”.
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