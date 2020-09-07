كشف جديد يعد بعلاج التجاعيد وتجديد شباب البشرة

بلادي – متابعات : يعِد علاج جديد بالقضاء على التجاعيد وإخفاء علامات الشيخوخة باستخدام الأنسجة الحية المجمدة للمريض من أجل تجديد شباب بشرته.

وأطلق على العلاج الجديد اسم Uvence وهو أول حقنة للوجه تتم بتحكم عالي الجودة، ابتكرها طبيب يدعى أوليفيه عمار لصالح شركة مستحضرات تجميل في لندن.

ويقول الطبيب المذكور، إن العلاج سابق الذكر سيكون ”مستقبل“ العلاجات التجميلية غير الجراحية، وإنه أكبر تقدم في هذا المجال منذ ما يقرب من 15 عاما.

وأضاف: ”تسمح إمكانية الحفظ بالتبريد لجراحي التجميل بتوفير هذا العلاج على أساس ثابت لمرضاهم دون الحاجة إلى مزيد من شفط الدهون أو استخراج الأنسجة“.

ويكلف الإجراء، الذي يؤكد مقدموه أنه طبيعي بنسبة 100%، نحو 10 آلاف دولار، ويتم باستخدام نسيج حي تم تجميده وحفظه من المريض، من أجل إعادة ملء بشرته.

وتتم العملية باستخراج الأطباء للخلايا الدهنية من جيب دهني غير مرغوب فيه في الجسم، عن طريق شفط الدهون، قبل تنقيتها وإعادة حقنها في الجلد.

وتتمثل الخطوة الأولى في استخراج كمية قليلة من الدهون بمخدر موضعي من منطقة مثل: خارج الفخذين.

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وبعد ذلك توضع الأنسجة في صندوق «Uvence» وإرسالها إلى المختبر لتتم معالجتها وتجميدها في غرفة خاصة.

وعندما يكون المرضى جاهزين للعلاج، تُحقن الخلايا المجمدة في الوجه باستخدام حقنة خاصة، إذ تستمر فترة العلاج نحو 3 أشهر.

ويمكن للشركة الاحتفاظ بعشر قوارير قابلة للحقن مأخوذة من المريض للاستخدام المستقبلي لمدة تصل إلى خمس سنوات؛ ما يسمح للأطباء والمرضى باستخدامات متعددة من استخراج واحد.

وقالت الدكتورة مريم زماني، وهي من رائدات جراحة تجميل العيون: ”Uvence طريقة مبتكرة لجمع كميات صغيرة من الدهون في إجراء بسيط للتحضير بعد ذلك لإيجاد أنسجة فائقة التخصيب للمساعدة في تعزيز إنتاج الكولاجين وتحسين جودة الجلد“.