‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 768 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 886 حالة تعافي و 26 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، عن تسجيل 768 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 26 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4107 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 321456 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 886 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 297623 حالة.