نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية: أحكام نهائية بالسجن 20 عاما على 5 مدانين بقضية قتل خاشقجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت النيابة السعودية، اليوم الاثنين، أحكامًا نهائية بالسجن 20 عاما على 5 مدانين بقضية قتل جمال خاشقجي.

كما أصدرت النيابة السعودية، أحكامًا بالسجن لعشر سنوات لمدان واحد في قضية خاشقجي وسبع سنوات لاثنين أخرين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

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وكانت النيابة العامة السعودية، وجهت تهما إلى 11 من بين 21 شخصا أوقفوا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مقر قنصلية الرياض في إسطنبول، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم".بحسب بيان للنائب العام نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقد كشفت النيابة العامة، نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، وقال وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، إن الجناة، وبعد وفاة خاشقجي، عمدوا إلى تقطيع جثته.

وأوضحت النيابة أنه تم تشكيل فريق لإعادة خاشقجي إلى السعودية بأمر من نائب رئيس الاستخبارات، وأن مستشاراً سابقاً ساهم في الإعداد لعملية الاستعادة، وأن قائد المهمة قرر قتله في حال فشله بإقناعه.