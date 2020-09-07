خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي

بلادي – واس : أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واستُعرض خلال الاتصال أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، وجهود التغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأبدى خادم الحرمين خلال الاتصال ارتياحه لزيادة التبادل التجاري بين المملكة وروسيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية، كما أكد على أهمية الدور الروسي في مجموعة “أوبك+” لتحقيق استقرار سوق البترول وتوازنها.
من جانبه، أشاد الرئيس الروسي بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبراً عن سعادته بتطور العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة، ومشيراً إلى التواصل القائم بشأن اللقاح الروسي لفيروس كورونا.
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