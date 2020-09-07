“الموارد البشرية” تعرّف بخدمة “نقل خدمات وافد” الفورية وخطواتها وشروطها

بلادي – الرياض : كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل خدمة نقل خدمات وافد، والتي تمكّن المنشآت من طلب نقل خدمة عامل إليها من صاحب عمل آخر. وأوضحت أن الموافقة تتم على طلب نقل الخدمة آليا في حال كانت الرخصة والإقامة منتهيتين، كما أكدت أنه يتطلب موافقة صاحب العمل إلكترونيا في حال كانت الرخصة والإقامة ساريتين، ثم تتم مراجعة أحد أنظمة الجوازات لاستكمال الإجراءات. واستعرضت الوزارة الخطوات اللازمة لتقديم طلب الخدمة، وهي.. 1- تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية للوزارة 2- اختيار خدمة نقل عامل وافد من الخدمات الإلكترونية 3- تعبئة البيانات المطلوبة وتسديد الرسوم إن وُجدت ومراجعة الجوازات لإصدار إقامة جديدة 4- الموافقة على التعهد والشروط ثم الضغط على إرسال وحددت الوزارة الشروط الخاصة بنقل الخدمة، وهي.. 1- أن تكون تراخيص المنشأة سارية 2- عدم وجود عمالة برخص عمل منتهية على مستوى الرقم الموحد Advertisements 3- أن يكون النطاق أخضر فما فوق 4- أن يكون الوافد المطلوب نقله على رأس العمل 5- أن تكون منشأة الوافد المنقول منها قائمة 6- أن يكون نطاق المنشأة الطالبة للحدمة أكبر أو يساوي نطاق المنشأة المتنازلة كما حددت الإجراءات التي يجب اتباعها للموافقة على نقل الخدمة، وهي.. 1- تسجيل الدخول لموقع الخدمات الإلكترونية 2- اختيار خدمة نقل خدمات وافد 3- مراجعة طلباتك السابقة 4- اتخاذ القرار بقبول نقل العامل أو رفضه

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