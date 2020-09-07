ومن لا يعشق الأحساء….نوف هلال

ومن لا يعشق الأحساء

بين الحين والأخر أجد نفسي أكتب عن الأحساء بعد القيام برحلة صغيرة إلى بعض الجهات، وإن ضاقت الأنفس وأشتد حر الصيف فالذهاب إلى جبل القارة أمر جميل جداً فتجد أن المكان فيه من الهواء الذي يشفي علامات الجروح العالقة في جوفك، وكم من أشياء جميلة شهدتها الأحساء فكل بقعة منها تتحدث أم عن التراث الجميل الذي يحمل في طياته عبق الماضي الرائع، و أم ماهو حديث يبهج الروح في حين النظر إليه.

وحينما نذكر الأحساء نتذكر الناس الأنقياء، الذين تجد في أرواحهم شيء من تراثهم وهو الخلق والأحترام والجيرة الحسنة، فتجد أن الأحساء تتطور بكل شيء ولكنها تزداد رفعة بأخلاق سكانها الكرام، وإلى الأمام ومن تقدم إلى تقدم مذهل ورائع مبهج للعين والروح مسعد يسعد القلب قبل أن تسعد به الجوارح.

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