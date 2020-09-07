أضيئوا حياتكم … أفراح محسن

إلى من اصابهم اليأس في حياتهم والسبب مايتداول من أخبار فيصحى على عدد الوفيات وارتفاع الاسعار ،نعم فيعيش بقية اليوم في الحديث عن نفس الموضوع وتزداد الحياه كآبه وضيقة فايؤدي اعماله وكانه واجب فقط من دون اي استمتاع وهذي الاعمال لافائده منها كيف ؟ ولماذا؟ فأنتم من اتعبتم انفسكم فأنتم رضيتم أن تشربو كاس المر عند صحوتكم من النوم. لتكن “الحمدُ لله” أول ما ينطق على لسَانكم عند استيقاظكم من النوم ، فاهل ذكرت عند استيقاظك اصبحنا واصبح الملك لله؟ ،هل استشعرت بمعنى بسم الله توكلت على الله ؟فهو القادر ومسؤول عن كل شي فعندما تتوكل عليه وتظن بالله الظن الحسن فسوف تعيش يومك في اتم الراحه ‏”لا تُقلل من شأن تفكيرك اجعله ينطلق ويستشعر نعم الله حتى لو كانت بسيطه ،.”وسترضى بعملك سواء كان دخله قليل او كثير فاراحة البال ستكون عندك ولله الحمد اكثر من غيرك ‏{إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا} والسبب نظرت للحياه بنظره ايجابيه ويوم جميل واستشعرت فيه ابسط النعم يكفي اختيار الله لك ان تصحى وانت بأتم الصحه والعافيه فاعندما حسنت الظن تيسرت الحياه اخي واختي ازيلوا عن اعينكم النظره السوداويه للحياه وان الدنيا ليست بخير ارسموا عالمكم لوحدكم واخطوا بخطوات النجاح واستمعوا لأراكم

بنفسكم لا الى اراء الاخرين وصاحبوا من يكون نفس طبقة تفكيركم فاجدالهم رائع

سوف تكون نتائج ذلك الجدال راضيه لكم

فارزق والحياه والممات كلها بيد الله فا الرب اقرب لكم من ان تتحملوا هم وتتذمرون منه فقط.