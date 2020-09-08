خادم الحرمين يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، للعمل على ما فيه منفعة للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة كورونا.
كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
وقد نوه الرئيس الفرنسي بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.
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