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حريق يلتهم عشر خيام في مخيم للنازحين في العراق

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أحمد جودة - القاهرة - اندلع حريق في 10 خيام في مخيم جمشكو للنازحين في قضاء زاخو بمحافظة دهوك بالعراق، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وقالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إن هذا الحريق هو الثالث خلال الشهرين الماضيين.

 

وكشف عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان رسمي أن الحريق نشب في مخيم جمشكو للنازحين في محافظة دهوك بسبب تماس كهربائي أدى إلى احتراق عشرة خيام للنازحين، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية.

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وأضاف الغراوي أن "هذا الحريق هو الثالث خلال الشهرين الماضيين حيث نشب حريقان في مخيم كبرتو أدى إلى احتراق 5 خيام في الحادث الأول و7 خيام في الحادث الثاني حيث تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني في دهوك وتم نقل العوائل الذين تعرضت خيمهم للضرر إلى خيم جديدة".

 

وأوضح أن "تكرار الحرائق واستمرار المعاناة الإنسانية للنازحين، وإصابة عدد منهم بفيروس ، وقلة المساعدات المقدمة لهم، يدعونا إلى مطالبة الحكومة بغلق كافة المخيمات وإعادة النازحين طوعا إلى مناطقهم وتقديم كافة المساعدات لهم".

 

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