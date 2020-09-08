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60 يومًا لإثبات ملكية عقارات طريقي مكة والدائري الجديد بجدة

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بلادي – الرياض : دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أصحاب الممتلكات الخاصة، بجانبي الطريق الدائري الجديد، جنوب شرق جدة، بعرض (500م)، وفق الإحداثيات (E:520007 , N:2353683 – E:536233 , N:2368263)، إلى مراجعة مقرها الرئيس بالرياض أو فرعها بجدة، وموافاتها بصور من صكوك الملكية.

كما طالبت الهيئة أصحاب الممتلكات على جانبي الطريق السريع الجديد الذي يربط مدينتي مكة المكرمة وجدة، بعرض (500م) وفق الإحداثيات (E:522743 , N:2392728 – E:538512 , N:2395963)، بالأمر نفسه.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للأمر السامي بتحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة ضمن النطاق المستهدف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج صكوك عليها باسم عقارات الدولة.

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وأمهلت “عقارات الدولة” أصحاب هذه الممتلكات 60 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، لموافاتها بالمطلوب.

وطالبت في بيان لها أمس (الإثنين) بتعاون الجميع في إنفاذ هذا الأمر؛ تفادياً لما قد يترتب على التأخر أو الامتناع عن تقديم تلك الوثائق من تبعات، والتواصل معها للرد على أي استفسار عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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