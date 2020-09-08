توقيع اتفاقية لزيادة نسبة التوطين في قطاع الغذاء بالمملكة

بلادي – الرياض : وقع المعهد التقني للألبان والأغذية، اتفاقية تدريب وتوظيف، مع شركة أراسكو المتخصصة في مجال الأمن الغذائي، وذلك ضمن مبادرات المعهد الهادفة لتوطين صناعة الغذاء في المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد، إبراهيم العقيلي، أن الاتفاقية الموقعة أمس (الأثنين) تستهدف تمكين وتأهيل الكادر السعودي، وتعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين في صناعة الأغذية، بما يحقق متطلبات سوق العمل في توفير الفرص للشباب السعودي.

وأكد أن المعهد نجح خلال السنوات الماضية في توفير فرص عمل عديدة؛ كون التدريب فيه مبتدئاً بالتوظيف، مضيفا أن المعهد يعمل على مواكبة تطورات سوق العمل، وتحقيق أهدافه الرامية إلى تخريج دفعات متخصصة في صناعة الغذاء.