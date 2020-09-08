“التحالف”: تدمير طائرة دون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

بلادي – واس :أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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