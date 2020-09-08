رحلات “الكروز” تنطلق مجدداً الأحد المقبل.. وهذه أبرز محطاتها وبرامجها

بلادي – الرياض : تستأنف سفينة “سلفر سبيريت” السير مجدداً في رحلة كروز بحرية يوم الأحد المقبل، لتجوب محطات سياحية على ساحل البحر الأحمر، على مدار 4 ليالٍ، وذلك ضمن موسم “صيف السعودية” (تنفّس).

وتنطلق الرحلة من شواطئ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، متجهة نحو الشمال، مروراً بعدد من المحطات الخلابة على ساحل البحر الأحمر في مسارين مختلفين، ومنها محطة “ينبع” عند شاطئ الرأس الأبيض، الذي يتمتع بهدوء أجوائه ورماله الذهبية، فضلا عن وجود مناظر طبيعية خلابة، وشعب مرجانية متنوعة.

ويقع شاطئ الرأس الأبيض في بلدة الرايس بمحافظة بدر بالمدينة المنورة، حيث تضم البلدة أيضًا، معالم أخرى مميزة مثل: شواطئ “أبوعود”، و”الوزيف”، و”المغارة”، و”المرسى”، و”جزيرة الطيور”، و”منطقة آثار الجار، والبريكة”، بالإضافة إلى نهاية شاطئ الرأس الأبيض (اللسان).

ويتضمن برنامج اليوم الأول للرحلة حفلات موسيقية حية، وفي اليوم الثاني يمكن للراكب على سفينة كروز أن يستمتع بالمناظر البحرية الخلابة، بجانب أنشطة ترفيهية متنوعة على متن السفينة، ونادي أوريكس الشاطئي على ضفاف الرأس الأبيض.

ويتضمن برنامج اليوم الثالث استكشاف جمال الطبيعة في جزيرة سندالة، بجانب عروض ترفيهية وكوميدية وإبداعات فنية حية، في حين سيُتاح في اليوم الرابع للركاب القيام بالتسوق بجانب الاستمتاع بالمناظر الخلابة وعشاء فاخر يُقدم لهم في نهاية الرحلة.