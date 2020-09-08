دورة (فن تقديم الاستشارات القانونية) بغرفة الأحساء.. الأربعاء 30 سبتمبر

الأحساء – جاسم العبود تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بمنصة التدريب الرقمي، دورة افتراضية عن بُعد، للرجال والسيدات، بعنوان (فن تقديم الاستشارات القانونية)، تقدمها المحامية والمستشارة القانونية نورة الونده القحطاني، وذلك يوم الأربعاء 13صفر1442هـ الموافق 30 سبتمبر2020م، من الساعة 5:30 عصرًا ولمدة ثلاث ساعات.

وتأتي الدورة ضمن باكورة برامج المنصة الجديدة التي تواكب عملية التحول الرقمي التي أقرتها وركّزت عليها رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال توفير خدمات تدريبية رقمية وتوفير حلول تدريبة مبتكرة تسهم في تطوير مهارات وقدرات منسوبي قطاع الأعمال والمهتمين عن بُعد في أي وقت وأي مكان، بما يساهم في بناء وتدريب وتوظيف كوادر وكفاءات وطنية ذات تأهيل وكفاءة عالية.

وتتناول الدورة محاور عدة، من بينها: التعريف بالاستشارة القانونية وعناصرها، منهجية الاستشارة القانونية ومراحلها، أبرز المهارات التي يجب توافرها لدى مقدم الاستشارة، مراحل تكوين الاستشارة القانونية، العوامل المساعدة للقانوني على اتقان الصياغة القانونية، علمًا بأن المشاركين من المتدربين سينالون شهادة تدريب معتمدة من الغرفة. التسجيل من خلال منصة التدريب الرقمى بغرفة الأحساء https://tr.hcci.org.sa/

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