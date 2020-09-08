الأحساء – جاسم العبود دشن تعليم الأحساء صباح يوم أمس الاثنين أولى برامج التدريبية لبرنامج (Microsoft Teams) ضمن الخطة المكثفة لإدارة التدريب والابتعاث للبنات والتي تستهدف أكثر من 8 الاف معلمة. الإدارة أعدت خطة مكثفة تشتمل على 30 برنامجا تدريبيا لتدريب جميع المعلمات بالأحساء حول كيفية استخدام برنامج (Microsoft Teams) وإيضاح أدوار المعلمة المناطة بها خلال شرح الدروس للطالبات من خلال البرنامج نظرا لارتباطه المباشر بمنصة مدرستي. Advertisements ومن منطلق مسئولية الإدارة العامة للتعليم في تهيئة سبل التعليم سيتم تدريب المعلمات من خلال برنامج ZOOM حيث أٌقيمت يوم أمس الاثنين 6 برامج تدريبية شاركن فيها ما يقارب 1700 معلمة، وسيستمر تقديم البرامج التدريبية لمدة 3 أيام متتالية يستهدف فيها ما يربو على 8500 معلمة من جميع المراحل الدراسية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعليم الأحساء يدرب 8500 معلمة على برنامج TEAMS على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.