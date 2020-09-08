“كيم جين سو” يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد انضمامه رسميًا

بلادي – متابعات : علّق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجديد، الكوري الجنوبي كيم جين سو، على انضمامه إلى صفوف الفريق، قادمًا من نادي جيونبك هيواندي.
وقال “كيم جين سو”، في تصريحات لقناة “24 الرياضية”، في أول ظهور له بالنادي: “النصر نادٍ كبير ولديه جمهور كبير.. وأنا سعيد أن ألعب في هذا النادي وأريد تحقيق البطولات في جميع المنافسات القادمة”.
ونجح مسؤولو نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، في الحصول على توقيع النجم الكوري لمدة سنتين، رسمياً، لتعزيز القوة الدفاعية لفريق “العالمي” حتى عام 2022 المقبل.
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