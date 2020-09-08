- 1/2
- 2/2
الأحساء – جاسم العبود
بدأت أمانة الأحساء في إجراءات المقابلات الشخصية مع المتقدمين لطلب الحصول على محل داخل سوق الحرفيين، والبالغ عددهم 261 متقدم من الجنسين، وذلك للتأكد من استيفاء الشروط الواجب توافرها، والتي حددتها لجنة اختصاصية ضمت “أمانة الأحساء ممثلة في إدارة السوق والإدارة العامة للاستثمار، إضافة إلى ممثل من لجنة عضوية الأحساء المبدعة في اليونسكو، وممثل من قسم التراث بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء”.
وجاءت تلك الاشتراطات التي وضعتها اللجنة، بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتنطبق عليه معايير الحرف اليدوية ومزاولتها شخصياً دون الاستعانة بعمالة أجنبية، وسيتم استبعاد المهن التي لا تدخل في دائرة التراث الأحسائي، كما ستكون الاولوية لمن لديهم خبرات ومشاركات في مجال الحرف، وخصص في السوق عدد 2 خباز شعبي وأخر لمقهى شعبي.
في حين سيتم الإعلان لاحقاً عن القرعة النهائية لتوزيع المحال والبالغة عددها 90 محل بمختلف المساحات، والتي تبدأ من مساحة 10 متر مربع، وحتى 30 متر مربع، وسيتم تحديد المساحات بحسب احتياج كل نشاط من الحرف اليومية للمحل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لجنة “سوق الحرفيين” بالأحساء تختار 90 مستأجر للمحال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.