لجنة “سوق الحرفيين” بالأحساء تختار 90 مستأجر للمحال

الأحساء – جاسم العبود

بدأت أمانة الأحساء في إجراءات المقابلات الشخصية مع المتقدمين لطلب الحصول على محل داخل سوق الحرفيين، والبالغ عددهم 261 متقدم من الجنسين، وذلك للتأكد من استيفاء الشروط الواجب توافرها، والتي حددتها لجنة اختصاصية ضمت “أمانة الأحساء ممثلة في إدارة السوق والإدارة العامة للاستثمار، إضافة إلى ممثل من لجنة عضوية الأحساء المبدعة في اليونسكو، وممثل من قسم التراث بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء”.

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وجاءت تلك الاشتراطات التي وضعتها اللجنة، بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتنطبق عليه معايير الحرف اليدوية ومزاولتها شخصياً دون الاستعانة بعمالة أجنبية، وسيتم استبعاد المهن التي لا تدخل في دائرة التراث الأحسائي، كما ستكون الاولوية لمن لديهم خبرات ومشاركات في مجال الحرف، وخصص في السوق عدد 2 خباز شعبي وأخر لمقهى شعبي.

في حين سيتم الإعلان لاحقاً عن القرعة النهائية لتوزيع المحال والبالغة عددها 90 محل بمختلف المساحات، والتي تبدأ من مساحة 10 متر مربع، وحتى 30 متر مربع، وسيتم تحديد المساحات بحسب احتياج كل نشاط من الحرف اليومية للمحل.