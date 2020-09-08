نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استخراج تصريح قيادة مؤقت للفتيات 17 عام..والتقديم في مدرسة القيادة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت إدارة المرور السعودي اليوم عن شروط استخراج تصريح قيادة مؤقت للفتيات بالسعودية، حيث حددت الإدارة العامة للمرور الحد الأدنى للسن المسموح لهم بالقيادة في المملكة العربية السعودية وهو سن 17 عام، ونفت ما تردد حول إمكانية التصريح لمن هو في سن 16 عام من أن يحصل علي تصريح قيادة في المملكة، يأتي ذلك بعد القرار الحاسم في يونيو 2018م الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية بالسماح إلي السيدات بقيادة السيارات، كما نوهت إدارة المرور السعودي علي الإجراءات الجديدة التي تتيح بسحب أو إلغاء رخصة قيادة للفتيات أو الشباب في حالة تكرار المخالفات أكثر من ثلاث مرات، ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل إدارة الأمن العام السعودي في الحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في أرجاء المملكة.

شروط استخراج تصريح قيادة مؤقت للفتيات بالسعودية

أكدت إدارة المرور السعودي علي إمكانية الفتيات في سن 17 عام من استخراج تصريح قيادة مؤقت، وذلك بضرورة إحضار 6 صور شخصية مع تقديم طلب لمدرسة القيادة، وتقديم شهادة الكشف الطبي، كما أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي علي إمكانية الفتيات البالغة 18 عام تقديم طلب رخصة قيادة، فيما نوهت إدارة المرور السعودي علي الرسوم الواجب سدادها من قبل الفتيات المتقدمة للحصول علي تصريح قيادة مؤقت، حيث حددت الإدارة العامة للمرور مبلغ 100 ريال سعودي للحصول علي رخصة قيادة بدل فاقد أو تصريح قيادة مؤقت.

ضوابط الحصول علي رخصة قيادة للفتيات

أعلنت إدارة المرور السعودي علي أهم الضوابط الواجب توافرها للحصول علي رخصة القيادة والتي من أهمها اجتيار إلاختبارات النظرية والكشف الطبي والانتهاء من التدريب في مدرسة القيادة، كما أكدت علي تجاوز المتقدم للحصول علي رخصة قيادة أن يكون تجاوز عمر 18 عام، وفي إشارة أخري من إدارة المرور السعودي إلي الوافدين إلي المملكة العربية السعودية والتي نوهت علي جميع الأجانب الذين يحملون رخصة قيادة من بلدهم التقدم إلي إدارة المرور السعودي للحصول علي رخصة قيادة.

المدرسة السعودية للقيادة

فيما أعلنت المدرسة السعودية للقيادة علي خطوات التقديم والتي من أهمها

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الدخول علي موقع المدرسة السعودية للقيادة.

تسجيل البيانات الشخصية مثل الإسم والجنسية والنوع ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وباقي البيانات المطلوبة.

التحقق من الرمز المرئي.

الضغط علي كلمة تسجيل.

كيفية الحصول علي رخصة قيادة للوافدين

كشفت المرور السعودي عن خطوات الحصول علي رخصة القيادة للوافدين والتي من أهمها أن يتجاوز عمر الوافد 21 عام، بالإضافة إلي دفع الرسوم المقدرة 300 ريال سعودي، كما حددت الحكومة السعودية مبلغ 27.5 دولار يتم دفعه من قبل الوافد في حالة إستخراج الرخصة للمرة الأولي، كما يتم دفع 5.5 دولا في حالة تجديد الرخصة.

الإعتراض على المخالفات المرورية

أوضحت إدارة المرور السعودي على إتاحة الفرصة إلى تقديم طلبات اعتراض على المخالفات المرورية مرة واحدة لكل مخالفة ولكن اشترط المرور السعودي علي دفع قيمة المخالفات المرورية ثم القيام بتقديم طلب الاعتراض، كما حدد مدة ثلاثين يوما كحد أقصى بعد المخالفة لتقديم تقديم طلب الإعتراض، واشترط أيضا أن يكون صاحب المخالفة مسجل فى وزارة الداخلية، علي جانب آخر أعلنت إدارة المرور السعودي قرار حاسم بشأن المخالفين إلي قرارات إدارة المرور، حيث أعلن عن إحالة المخالفين إلي المحكمة.

أسعار تجديد رخصة القيادة

أعلنت إدارة المرور السعودي عن قائمة أسعار تجديد رخصة القيادة وشملت تلك الأسعار التالي:

قيمة تجديد رخصة القيادة لمدة عامين 80 ريالاً سعودياً.

قيمة تجديد رخصة القيادة لمدة خمس سنوات 200 ريالاً سعودياً.

قيمة تجديد رخصة القيادة لمدة عشر سنوات 400 ريالاً سعودياً.

أهم المخالفات المرورية التي يقع فيها الفتيات

يقع الكثيرون في المملكة العربية السعودية وخاصة من الفتيات في العديد من المخالفات المرورية والتي من أهمها التالي:

عدم إستعمال إشارة الالتفات إلي اليمين أو اليسار أو في حالة تغير الإتجاه.

مخالفة استعمال انوار المركبة أثناء السير ليلاً.

السير ببطئ في الطرق والذي يسبب عرقة سير الحركة المرورية.

عدم الالتزام عند إشارة المرور قف.

غرامات المخالفات التى تبدأ من ألف ريال إلى ألفين ريالاً سعودياً

أوضح المرور السعودي الغرامات المالية التى تبدأ من 1000 إلى 2000 ريال سعودي على المخالفات المرورية التالية: