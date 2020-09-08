نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن موعد صرف الدفعة 34 لشهر سبتمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة 34 لشهر سبتمبر: يعتبر حساب المواطن من البرامج السعودية التي تهدف بها المملكة العربية السعودية إلي مساعدة البسطاء والفقراء من المواطنين من أصحاب محدودي الدخل، بتقديم الدعم المالي بصورة مستمرة لمساعدتهم في المعيشة سواء في ظل الأزمة التي تمر بها المملكة أو خارجها، حيث أعلن برنامج الدعم الخاص بحساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة 34 للشهر الجاري، والذي سيتم صرفه في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ويمكن أن يتم صرفه في اليوم التاسع أي اليوم السابق لموعد الصرف أو اليوم الذي يليه إذا كان يوم صرف الدفعة يوافق يوم عطلة.

موعد صرف وإيداع الدفعة 34 من برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر 2020

صدرت النتائج الأهلية لدفعة سبتمبر 2020-محرم 1442، والتي أعلن حساب المواطن عن إيداعها في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين، على أن يتم صرفها في اليوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري الموافق يوم 23 من محرم 1442، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن النتائج الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

موعد صرف الدفعة 33 لشهر أغسطس

من المتوقع إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس في حسابات المستفيدين يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2020 الذي يوافق في التقويم الهجري 20 من شهر ذي الحجة لعام 1441، كما هو معتاد من برنامج حساب المواطن، حيث يقوم بإيداع المستحقات المالية في حسابات المستفيدين البنكية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إذا لم يوافق ذلك اليوم يوم إجازة رسمية في المملكة.

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طلبات الاعتراض على مبلع دعم الدفعة 33 المستحق لشهر أغسطس 2020

بدأ برنامج حساب المواطن في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ دعم الدفعة 33 المستحق لشهر أغسطس 2020، من الأشخاص المستفيدين من البرنامج، كما أوضح البرنامج الرابط الذي يتم عن طريقه رفع طلب الاعتراض، من خلال الصفحة الرسمية لحساب المواطن على تويتر، حيث قام بنشر رابط رفع طلب الاعتراض على مبلغ دعم الدفعة 33 وهو ca.gov.sa.

كيفية إضافة الأم المطلقة لأبناءها والشروط اللازمة

وصل عدد المسجلين ف برنامج حساب المواطن السعودي إلي حوالي 12.000.000 مستفيد يحصل علي الدعم المالي وذلك بقيمة 2.17 مليار بالدفعة السابقة، أما عن التسجيل في الدفعة الـ 31 فهناك بعض الإضافات الجديدة مثل إضافة أبناء المرآة المطلقة بعد أن يتم إرسال الأوراق الخاصة بالحضانة أو صك الولاية للأم (مثل شهادة الميلاد والشهادة العائلية)، وهناك العديد من البحث حول كيفية إضافة الأم المطلقة لأبناءها ومن الشروط الواجب توافرها الآتي:-

أن يكون الراغب في الحصول علي الدعم من المقيمين بالمملكة.

أن يكون من حاملين بطاقة التنقل (رب الأسرة).

ألا يكون أقل من 18 عام.

ألا يكون من المخالفين للحكومة (مخالفات جنائية).

كيفية الاستفادة من الدعم والتسجيل في برنامج حساب المواطن

في البداية يمكن الدخول علي رابط حساب المواطن من أجل إتمام عملية التسجيل،بعد إدخال رقم هوية المستفيد ورقم الهاتف، ويمكن أيضا الإطلاع علي خطوات تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1441 عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن بالسعودية، حيث دائما تزداد عملية البحث حول موعد صرف الدفعات، كما يمكن حساب القيمة المستحقة من خلال الحاسبة التقديرية للبرنامج.

أما عن كيفية تصحيح أو تحديث حساب المواطن إذا كان هناك أي وقف في أي من الدفعات التي تم صرفها وذلك من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لحساب المواطن، والضغط علي التفاصيل لتحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين لصرف الدفعات، كما يتم الضغط علي حفظ بعد التأكد من صحة البيانات الخاصة بالمواطن.