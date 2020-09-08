‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 623 حالة تعافي و 30 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4137 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 322237 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 623 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 298246 حالة.