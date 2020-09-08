نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي طريقة الحصول على بيانات الدخول ورمز التفعيل بالخطوات.. وتعديلات جديدة أخري في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن طريق الحصول على بيانات الدخول ورمز التفعيل للطلاب والطالبات من خلال عدة خطوات بسيطة للغاية، حيث ذكرت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على كل منسوبي التعليم بداية من الطالب والطالبة، المعلم والمعلمة، المشرف والمشرفة، وقائد المدرسة إتباع الخطوات الصحيحة للحصول على بيانات الدخول ورمز التفعيل، كما أوضحت الوزارة نظراً إلى التحديثات المستمرة فى الموقع الإلكتروني قد يجد البعض صعوبة فى الدخول والحصول على رمز التفعيل لذا تناشد الجميع بضرورة المحاولة أكثر من مرة.

طريقة الحصول على بيانات الدخول ورمز التفعيل بالخطوات

القيام بالدخول إلى موقع توكلنا.

القيام بفتح حساب فى موقع توكلنا.

القيام بالضغط على بيانات مدرستي والتي تجدها فى القائمة الجانبية للصفحة.

والتي تجدها فى القائمة الجانبية للصفحة. ستجد أسماء حسابات الدخول.

بعد الحصول على كلمة المرور وإسم المستخدم، يجب عليك القيام بتفعيل الحساب عن طريق ميكروسوفت تيمز ومنصة مدرستي.

ومنصة مدرستي. القيام بعد ذلك بتسجيل الدخول فى ميكروسوفت من خلال كلمة المرور وإسم المستخدم التى تم الحصول عليها من تطبيق توكلنا.

ثم القيام بدخول البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

ثم القيام بتأكيد الحساب.

القيام بإختيار رمز دولة المملكة العربية السعودية المكون من 5 ارقام دون إضافة رقم صفر.

القيام بالضغط على كلمة next me.

ستصلك رسالة بها رمز التفعيل.

ثم فى النهاية تقوم بإدخال رسالة التفعيل فى الخانة المخصصة لها.

تعديلات وخطوات جديدة

يمكنك عزيزى الطالب أو الطالبة أو ولى الامر الدخول إلى الرابط التالي منصة مدرستي للتعرف على خطوات حضور الطلاب والطالبات الحصص الافتراضية، وآلية تقيم الطلاب والطالبات، والبرنامج الصباحي للطلاب والطالبات، على جانب آخر أعلنت وزارة التعليم عن آلية تطبيق التعليم عن بعد والذى ربما لا يستمر كثير، وذلك وفقا المستجدات التى قد تحدث عن وباء فيروس كورونا، مؤكدا أن المدة الزمنية المقررة للدراسة هى 7 أسابيع حتى الآن.