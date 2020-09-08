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أول تعليق من عائلة خاشقجي على الأحكام الصادرة بحق المتهمين بقتل والدهم

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أحمد جودة - القاهرة - علق محامي عائلة جمال خاشقجي على الحكم الذي تم إصداره من قبل المحكمة بحق المتهمين بقتل خاشقجي.

وصرح محامي العائلة المستشار معتصم خاشقجي لصحيفة الشرق الأوسط، إن "الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام".

وأضاف أن الحكم عادل ورادع.

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وأوضح المحامي أن الأحكام "تعتبر رادعًا لكل مجرم مسيء مهما كان. ولقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه."

وذكر: "لا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة العربية السعودية."

وتابع المستشار خاشقجي بالقول لصحيفة الشرق الأوسط: "لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء."

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