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خادم الحرمين يبحث قمة الـ20 مع رئيس الوزراء البريطاني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين يبحث قمة الـ20 مع رئيس الوزراء البريطاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.

وخلال الاتصال، قام الزعيمين بحث أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة .

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تطلعه أن تواصل دول المجموعة جهودها لمواجهة تحديات الجائحة خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بقيادة المملكة لاجتماعات المجموعة وإدارة التحرك الجماعي لدولها لمواجهة تبعات الجائحة، متمنيًا للمملكة النجاح والتوفيق في مسعاها، مشيرًا إلى الصداقة التاريخية، والعلاقات الوثيقة بين البلدين وتطلعه إلى تعزيزها وتنميتها.

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