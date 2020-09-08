نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على مقيم في الرياض بعد قيامه بتصوير النساء خلسة في المقال التالي
وقام المتهم بفعلته أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة، ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعي.
من جانبه، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على «مقيم باكستاني الجنسية، في العقد السادس من العمر»؛ لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة.
ونشر المتهم ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه استنادًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القبض على مقيم في الرياض بعد قيامه بتصوير النساء خلسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.