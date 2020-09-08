أخبار السعودية

القبض على مقيم في الرياض بعد قيامه بتصوير النساء خلسة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على مقيم في الرياض بعد قيامه بتصوير النساء خلسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، من القبض على مقيم لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن.

وقام المتهم بفعلته أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة، ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعي.

من جانبه، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على «مقيم باكستاني الجنسية، في العقد السادس من العمر»؛ لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة.

ونشر المتهم ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه استنادًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القبض على مقيم في الرياض بعد قيامه بتصوير النساء خلسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا