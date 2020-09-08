نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر وعدد من الخدمات للمواطنين يمكن تفويض الآخرين لتنفيذها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خدمات أبشر، حيث توفر بوابة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها، حيث استقبلت المديرية العامة للجوازات من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع “تويتر” العديد من الاستفسارات، فقد أشارت في بيان لها: أنه يمكن من خلال منصة أبشر الإلكترونية تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ المعاملات نيابة عن شخص آخر.

الخدمات المتاحة للتفويض الإلكترونياً:

وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أن هناك العديد من الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني ومنها :

إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين

وفصل تابع

وتحويل تابع إلى رب أسرة

وتغيير مهنة

ونقل خدمات

ونقل معلومات

وأيضاً تمديد تأشيرة الزيارة

وفيما يلي الخدمات المتاحة التفويض الإلكتروني عبر بوابة أبشر :

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وقد أوضحت صفحة الجوازات في وقت سابق له عن تفعيل الخدمات إلكترونيا لتسهيل الوقت وتوفير الجهد،ـ كما أنها كشفت عن خطوات تفعيل خاصية الإشعارات لكافة الخدمات التي يعرضها نظام أبشر للجوازات، حيث يمكن للشخص المستفيد متابعة خدمته من خلال الهاتف المحمول، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات للشخص المستفيد، وقالت الجوازات عبر تويتر: أنه يجب أولا تسجيل الدخول عبر التطبيق ثم اختيار أيقونة معلوماتي وبعدها اختيار أيقونة الخط الزمني ثم تحديد نوع التقويم (هجري أو ميلادي).

الجوازات تتيح خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين عبر أبشر :

وقد أشارت المديرية العامة للجوازات أنها قد تعاونت مع عدة جهات مختلفة ومن أهمها وزارة التعليم خدمة التصاريح الاستثنائية عبر خدمات منصة “أبشر”، حيث تعتمد هذه الخدمات على التكنولوجية الأكثر دقة وجودة وهذا لتسهيل سفر الطلبة المبتعثين ومرافقيهم إلى جميع دول الابتعاث، وأكدت الجوازات أنه بإمكان الطلبة الراغبين في الالتحاق ببعثته الخارجية الاستفادة من هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية:

الدخول لمنصة أبشر خدماتي الجوازات مركز الرسائل والطلبات للجوازات طلب جديد المديرية العامة للجوازات تصاريح السفر الاستثنائية تصاريح سفر للدراسة بالخارج – للمواطنين فقط تأكيد وإرسال الطلب

وأكدت الجوازات أنه عند تقديم الطلب يلزم ملاحظة الآتي :