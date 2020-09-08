نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج قبول الأمن العام 1441 – 1442 عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول الأمن العام 1441 ، أكثر ما يَبحث عنه المَتقدمين لشَغل وظائف الأمن العام السعودي، التي تَم إتاحتها من قَبل وزارة الداخلية السعودية، لَشغل وظائف الأمن العام رتبة جندي، ولقد تضم الإعلان عن أسماء المقبولين، وفي هذا المقال سَنَتعرف عن طريقة معرفة أسماء المقبولين في الوظائف، ورابط الاستعلام عن النتائج .

نتائج قبول الأمن العام 1441

تَم الإعلان عن نَتائج القبول الخاصة بالأمن العام 1441 التابع لوزارة الداخلية السعودية، للالتحاق بوظيفة رتبة جندي للرجال، ولهذا تَم إتاحة الاستعلام عن النتائج للمقبولين عبر المرور بتلك الخطوات الآتية:-

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الضغط على رابط منصة أبشر للتوظيف. فور الدخول على الصفحة الرئيسية يَتم الضغط على الخدمات الإلكترونية. ثم الضغط على اختيار (خدمات نَتيجة القبول). إدخال رقم السجل المدني للمُتقدم. إدخال الرمز المرئي، والضغط على استعلام ثم الانتظار لعرض البيانات المطلوبة.

رابط التَقديم لوظائف مديرية الأمن العام

قد تَم الإعلان من قَبل وزارة الداخلية عبر موقع بوابة التَوظيف التابعة لها، عن حاجتها لَشغل بعض الوظائف، بالإضافة إلى إعلان المديرية العامة للمباحث السعودية، عن فَتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بوظيفة رتبة جندي، ويُمكن الَتقديم على وظائف مديرية الأمن العام والمديرية العامة للمباحث، الدخول على أبشر ثم إتباع تلك الخطوات:-

اختيار أيقونة الوظائف.

ثم تصفح الإعلانات الخاصة بالتَقديم على الوظائف، والضغط على أيقونة التَقديم الآن.

يُرجى إدخال كل البيانات المطلوبة الخاصة بالمُستخدم مع الحرص على إرفاق كل المُستندات الخاصة التي تُثبت مؤهل المُتقدم.

مع الحرص على مُراجعة البيانات والموافقة على الشروط والأحكام، والضغط على تَقديم.

ثم إتباع نَتيجة إشعار القبول من خلال رابط التوظيف.

رابط الاستعلام عن نتائج الأمن العام 1441

أتاحت مديرية الأمن العام رابط الاستعلام عن النتائج للالتحاق ببعض الوظائف المُتاحة، رتبة رقيب، وكيل رقيب، عريف جندي أول، جندي فني موسيقي، ويُمكن للمتُقدمين معرفة أسماء المقبولين الاستعلام عن نتائج القبول في الأمن العام عبر المرور بالخطوات الآتية:-