طريقة معرفة أدوات المحتوى الدراسي عبر باك تو سكول لمنصة مدرستي

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عمر شويل - جدة ذكرت الدكتورة ابتسام الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عبر اتصال هاتفي على قناة الإخبارية عن توافر الأدلة الاسترشادية للطلاب والطالبات والمعلمين والمشرفين على موقع “باك تو سكول” back to school sa فيما دعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الدخول على الموقع الإلكتروني للتعرف على الأدوات والاحتياجات التي يجب توافرها بالإضافة إلى معرفة طريقة التقييم والاختبارات.
الأدلة الاسترشادية عبر backtoschool.sa
- دليل الطالب الإرشادي: والذي يمكنه من حل الاختبارات والأسئلة بسهولة ويسر.
- دليل ولي الأمر الإرشادي: والذي يمكن الأب أو الأم من متابعة مستوى الابن أو الابنة عن طريق المنصة.
- دليل المعلم الإرشادي: والذي يمكن المعلم أو المعلمة من وضع الحصص أو الاختبارات بالإضافة إلى وضع نتائج الاختبارات.
- دليل قائد المدرسة الإرشادي: والذي يمكن قائد المدرسة من وضع الخطط المناسبة إلى المعلمين وإنشاء جداول دراسية تناسب المنظومة التعليمية.
- دليل ذوى الإعاقة الإرشادي: والذي تمكن صاحب الإعاقة في الحصول على حقة في المنظومة التعلمية الجديدة وذلك بتوفير العديد من الخصائص التي تساعده في من خلال تقنية الاتصال المرئي وتنظيم لقاءات تفاعلية.
- دليل رياض الأطفال الإرشادي: والتي تمكن ولى الأمر من متابعة سير العملية التعلمية إلى الأطفال ومتابعة الإرشادات التي تساعده على ذلك.
رابط منصة باك تو سكول back to school sa
أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية موقع “باك تو سكول” back to school sa من اجل التيسير على الطلاب في استخدام منصة مدرستي حيث يقدم الموقع العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد أبناءنا الطلاب والطالبات, والتي دعت الوزارة بضرورة الدخول على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي https://backtoschool.sa/ كما يمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الدخول على الرابط الرابط التالي مدرستي للتعرف على التالي:
- خطوات الدخول على منصة مدرستي.
- طريقة التسجيل فى منصة مدرستي.
- تحديث البيانات عبر نظام نور.
- آلية التقيم عبر منصة مدرستي.
- البرنامج الصباحي للطلبة عبر مدرستي.
- الحصول على رمز التفعيل عبر منصة مدرستي.
- خطوات حضور الطلاب والطالبات الحصص الافتراضية عبر منصة مدرستي.
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