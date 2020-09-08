نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف دعم حساب المواطن وقيمة الدعم والرد على التساؤلات للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تبقى على لحظة الإعلان عن إيداع دعم الدفعة 34 في حسابات المستفيدين من برنامج حساب المواطن، علماً بأن في هذه الآونة شهد البرنامج العديد من الاستفسارات نوضحها لكل متابعينا من خلال موقعنا ثقفني، حيث قال حساب المواطن أنه خلال ساعات سوف يتم صرف دعم حساب المواطن في الساعات الأولى من يوم الخميس الموافق من شهر 10 سبتمبر، علماً بأنه سيتم صرف دعم حساب المواطن للمستفيدين في الموعد المحدد بدون أي تأخير أو تغيير في موعد الصرف، وقال حساب المواطن رداً على الاستفسار عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر : أن الدعم يصرف للفرد المستقل بناء على مجموع دخله ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن للشخص المستحق استخدام الحاسبة التقديرية من خلال الدخول على الصفحة الرسمية لحساب المواطن.

تفاصيل الدفعة 33 شهر أغسطس حساب المواطن:

أوضح برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد إيداع الدفعة الأخيرة الدفعة 33 شهر أغسطس، حيث وصل إجمالي تعويضات الدفعات السابقة حوالي 16.5 مليون ريال سعودي، علماً بأن عدد المستفيدين من البرنامج حتى الآن وصل إلى 10.7 مليون تابع ومستفيد، ومن الجدير بالذكر أن إجمالي مبالغ الدعم منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة 33 حوالي 78.6 مليون ريال سعودي، ووصل مبلغ الأثر الرجعي إجمالي الدفعات 33 حتى شهر أغسطس 537 مليون ريال سعودي.

شروط الأهلية:

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة توافر شروط الأهلية للحصول على دعم حساب المواطن كاملاً بدون أي نقص، وقد أشار البرنامج أن هذه الدفعة ليس بها أي زيادات، ومن خلال هذا المقال نوضح شروط الأهلية التي يجب توافرها وهي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أن يكون من حاملي بطاقات التنقل أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية. يشترط عدم تواجد الشخص المستفيد في أي من دار الإيواء الحكومية أو السجون ضرورة توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

الحاسبة التقديرية:

يتم حساب قيمة دعم الدفعة 34 من هذا الشهر من خلال الحاسبة التقديرية، حيث يقوم المواطن بإدخال كافة البيانات المطلوبة أثناء حساب القيمة، كما يتم تقديم طلب الاعتراض من خلال خدمة تقديم طلب الاعتراض.