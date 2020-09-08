مقبول أم تسول مكشوف.. أسلوب الاستعطاف في تسويق المشاريع التجارية

دوت الخليج – الأحساء – أسماء سعد

أقامت منصة إعلاميي الأحساء جلسة نقاشية جديدة دارت حول تسويق المشاريع التجارية ، ومدى استعطاف الناس باساليب وطرق مختلفة لدعم تلك المشاريع.

وكان السؤال محل النقاش هو قيام بعض أصحاب المشاريع التجارية باستعطاف الناس لدعمهم بأساليب ومبررات مختلفة، فهل هذا يعتبر أسلوب تسويق مقبول؟ أم هو تسول مكشوف؟.

وكانت أولى المشاركات من أحمد الصائم، والذي قال إن الانجراف والتسرع في تسويق المشاريع أمر غير محمود في كثير من الأحيان، ولنا في عدد من النماذج السابقة خير دليل .

وذكر، أن من لا يستطيع دراسة السوق بشكل جيد وعمل دراسة جدوى ونسبة للمخاطر في مشروعه فلا داعي لأن يبدأ من الأساس، مضيفاً “نحن مجتمع عاطفي بقوة وفينا الخير والفزعة بالفطرة وأعتقد ان الجميع أخذوها من باب الفزعة والخير والنخوة”.

من جهته قال سعد العيد، إن بعض أصحاب المشاريع في حاجة للتوجيه في بعض الأوقات لأن خروجهم قد يتعدى مسألة الاستعطاف وقد يحقق أهدافه بشكل يجنبه ذلك، كما أن هذا الأمر فتح الباب على مصراعيه حتى لبعض المؤسسات المتمكنة مادياً لانتهاج نفس النهج للتوفير.

وأضاف، الأمر الذي قد يجعل من سيدعم في النشر يتردد لأنه يرحب بدعم أصحاب الدخل المحدود من منطلق مسؤولية اجتماعية حتى يحققوا الاكتفاء الذاتي من باب التمكين الذي ينشده الجميع، كذلك في كافة الأمور جيد أن يخصص كل مستثمر مبلغ للترويج للمشروع يناسب امكانياته.

ويرى قاسم الشافعي، أن التسويق العاطفي يمتاز بإثارة الاهتمام، ولن تنجح المشاريع إلا بتحقق المزيج التسويقي الجميل، ويصاحب الإثارة مبادرات عملية بتحقيق أهداف تسويقية مستدامة.

أما عبدالرحمن البطيح، فقال عند عمل أي مشروع تحتاج إلى أمور يجب العمل عليها باحترافية وليس بالأسلوب الشكلي وهي الإدارة الاستراتيجية للمشروع حتى اكتماله، والأهداف المتوقع تحقيقها، ووضع الخطط لمعرفة السيناريوهات وهذه تأتي من دراسة السوق، والتنفيذ السليم للخطط.

وأضاف، سمعنا بالأمور الأربعة في علم الإدارة (تخطيط – تنظيم -توجيه -رقابة) وقليل منا من لا ينفذ هذه الأمور باحترافية وعند الوصول إلى أول عقبة يفشل في صعودها، ودراسة السوق لو تحدثنا عنها بأسلوب علمي هناك في الإدارة الاستراتيجية ما يسمى “مصفوفة بوسطن” من خلال معرفة أين سيكون مشروعي من خلال العرض والطلب، فإما أن يكون الطلب والعرض عالي وهذا في مربع (star) ويعني الاستمرارية، وإما أن يكون العرض عالي والطلب قليل وهذا في مربع (?) ويعني وضع أسلوب التسويق للوصول إلى النجمة، وإما أن يكون العرض قليل والطلب عالي وهذا في مربع (cow) وهذا يعني إما تحسين العرض أو الانسحاب من السوق، وأخيراً العرض والطلب قليل وهذا يعني في مربع (dog) وهو الانسحاب.

وذكر سلطان النوه، أننا نحتاج إلى العلم الذي أهمل في السنوات الماضية وهو ما يسمى بإدارة الأزمات والكوارث والتي بدأت فيه الجهات الحكومية بتطبيقه خصوصا مع الجائحة، وللأسف فإن اساليب الكثير من اصحاب المشاريع التجارية لاستعطاف الناس أصبحت تمثيل ومتفق عليه وواضح والناس بطبعها عطوفة وتتفاعل بتسرع للأسف، وكثرت تلك الظواهر بشكل كبير.

وعلق محمد الرويشد، وقال إن الاستعطاف أصبح يخدم الطرفين العاطف والمعطوف، فكما شاهدنا وتابعنا عدد من هذه القصص كيف استفادوا، لكن في المقابل جر ورائه كثير من اللغط، ومن الصعب تحديد ان كان تسول او لا.