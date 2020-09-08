“حقوق الإنسان” يعيد تسمية لجانه ويشكل 3 لجان متخصصة للمرأة والطفل وذوي الإعاقة

دوت الخليج – جواهر محمد

عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، جلسة برئاسة رئيس الهيئة، الدكتور عواد العواد، لاستعراض أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

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وشهدت الجلسة إعادة تكوين لجانه الدائمة ومسمياتها وتسمية أعضائها، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبما يخدم مصلحة المواطن والمقيم على حدٍ سواء.

وأوضح المجلس اللجان بمسمياتها الجديدة وهي: لجنة الحق في القضاء والعدالة الجنائية، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب تشكيل لجان متخصصة، وهي لجنة حقوق المرأة، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.