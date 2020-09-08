دوت الخليج – جواهر محمد
عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، جلسة برئاسة رئيس الهيئة، الدكتور عواد العواد، لاستعراض أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وشهدت الجلسة إعادة تكوين لجانه الدائمة ومسمياتها وتسمية أعضائها، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبما يخدم مصلحة المواطن والمقيم على حدٍ سواء.
وأوضح المجلس اللجان بمسمياتها الجديدة وهي: لجنة الحق في القضاء والعدالة الجنائية، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب تشكيل لجان متخصصة، وهي لجنة حقوق المرأة، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر “حقوق الإنسان” يعيد تسمية لجانه ويشكل 3 لجان متخصصة للمرأة والطفل وذوي الإعاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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