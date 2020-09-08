مجموعة فاين الصحية القابضة تجدد التزامها تجاه صحة وسلامة المجتمع السعودي

بلادي – أوصاف الفارس : أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة – إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن إطلاقها لحملة ترويجية في أسواق المملكة، تؤكد من خلالها على التزامها الراسخ والمتواصل تجاه صحة وسلامة المجتمع السعودي.

وتتضمن الحملة إطلاق عرض ترويجي على قناع الوجه ̕فاين جارد Fine Guard̔ تحت شعار “اشترِ واحد واحصل على الآخر مجاناً”، وذلك لفترة محدودة بهدف تشجيع الممارسات الوقائية والاحترازية الصحية المناسبة في المجتمع المحلي.

ويعتبر قناع الوجه الواقي ̕فاين جارد Fine Guard̔ القابل لإعادة الاستخدام ثمرة جهود المجموعة التي بذلتها في سياق استجابتها لجائحة كورونا؛ حيث عملت في وقت سابق من هذا العام وباعتبارها المجموعة الرائدة في مجال الصحة العامة وصناعة المنتجات المعقمة الصحية على إطلاق القناع، موفرةً لزبائنها أعلى مستويات الحماية والأمان معه للحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم أثناء هذه الأزمة.

ويتميز قناع الوجه الواقي ̕فاين جارد Fine Guard̔ بموثوقيته كونه معتمداً من قبل الجمعية الطبية العالمية (Medical Wellness Association)، وهي جمعية أمريكية تتألف من أطباء وأخصائيين عالميين في مجال الصحة ممن يكرسون جهودهم لتعزيز وتكامل التطوير المهني لبرامج الصحة الطبية ومنتجاتها وخدماتها.

ويتسم قناع الوجه الواقي ̕فاين جارد Fine Guard̔ بمستوى الراحة الذي يتيحه لدى الاستخدام، فضلاً عن متانته وكفاءته؛ حيث يمكن غسله حتى 30 مرة واستعماله على مدار عام كامل. وبالإضافة إلى سعره التنافسي، يساعد القناع في حماية البيئة من خلال تقليل النفايات، وذلك على عكس أقنعة الوجه الواقية التقليدية التي تُستخدم لمرة واحدة والتي يجب التخلص منها بعد 8 ساعات من ارتدائها.

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي، خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد مؤخراً، قائلاً: “سعيدون بإطلاق هذه الحملة في أسواق المملكة العربية السعودية والتي تأتي في إطار مساعينا للحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها خلال الجائحة الحالية من خلال توفير قناع الوجه فاين جارد لأكبر عدد ممكن.”

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وأضاف لافيرتي: “تعتبر المداخل الرئيسة الثلاث للبكتيريا والفيروسات إلى الجسم هي الفم والأنف والعينين، لذلك قمنا بإطلاق مستلزمات حماية شخصية عالية الجودة ومستدامة، تتمثل في أقنعة الوجه ̕فاين جارد Fine Guard̔، التي توفر للزبائن أعلى مستوى ممكن من الحماية، وذلك إلى جانب اتباع ممارسات النظافة والوقاية الصحيحة والتي من شأنها أن تساعد في الحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، خصوصاً في ظل توقع موجة ثانية قريبة.”

من الضروري بينما ندير الأزمة اليوم أن نفكر فيما سيكون عليه حال عالمنا بعد الجائحة، وتأثير الأقنعة التي تستخدم مرة واحدة على البيئة، والتي تنتهي في مكبات النفايات والمحيطات، حيث تعد المستلزمات الوقائية القابلة لإعادة الاستخدام مثل قناع الوجه ̕فاين جارد Fine Guard̔، صديقة للبيئة كما وأنها أوفر اقتصادياً.

وتتوفر أقنعة الوجه ̕فاين جارد Fine Guard̔ من مجموعة فاين الصحية القابضة في جميع محلات السوبرماركت الكبرى والصيدليات في جميع أنحاء المملكة. وللمزيد من المعلومات حول المنتج والشراء عبر الإنترنت يمكن زيارة www.fineguard.me أو www.thefineshop.com.