نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حماية حسابك عبر منصة مدرستي..ربط تطبيق تيمز بمنصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حماية حسابك عبر منصة مدرستي، تلك المنصة التعليمية الالكترونية التي تعتمد عليها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي 1442ه‍، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني باك تو سكول التي أعلنت عنه مؤخراً للإستفادة من الأدلة الاسترشادية للطلاب والطالبات والمعلمين وقادة المدارس، لذا تم تداول الكثير من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي تويتر وفيس بوك تنوه على اختراق الحسابات الخاصة بهم لذا يتوجب علينا الآن نوضح إليكم عبر هذه الكلمات البسيطة اسباب اختراق الحسابات الخاصة بكم.

طريقة حماية حسابك عبر منصة مدرستي

أكدت فى صباح اليوم وزارة التعليم بالمملكة عن شكوي البعض من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات من اختراق الحساب الخاص بهم، لذا حذرت الوزارة من إرسال أى بيانات خاصة بحساب منصة مدرستي إلى أي شخص، وذلك بعد أن اكتشفت الوزارة مؤخرا من وجود بعض الأشخاص الذين يقومون من الطلبة والمعلمين من إرسال بعض البيانات الشخصية منهم مثل رقم الهاتف وكلمة المرور بهدف تفعيل الحساب، كما تتعدد طرق النصب والاحتيال من قبل معدوم الضمير، فمنهم من يقوم بطلب المال مقابل تفعيل الحساب الخاص بهم عبر منصة مدرستي.

ربط تطبيق تيمز بمنصة مدرستي

لذا نقدم لكم الخطوات البسيطة لربط تطبيق تيمز مع منصة مدرستي والتي تتم من خلال التالي:

أولا عليك تحميل تطبيق تيمز من خلال رابط

من خلال رابط الدخول علي الصفحة الرئيسية للتطبيق.

النقر على إنشاء فصل دراسي.

بالحروف والأرقام تقوم بتسجيل بيانات الفصل الجديد، بعدها سيتم إضافة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.

قم الآن بإختيار المعلم الذي يقوم بالتدريس، وإضافة أسماء الطلبة في هذا الفصل.

يذكر أن وزارة التعليم السعودية أعلنت مؤخرا عن موقع باك تو سكول الذي يقوم مساعدة الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمور في التعرف على الكثير من متطلبات المنظومة التعليمية الجديدة، كما أكدت علي الطريقة الصحيحة للحصول على رمز التفعيل وكذلك بيانات الدخول وكلمة السر بطريقة أمنه، دون التعرض إلى خطر إختراق الحساب الخاص بك، كما نوهت أيضاً على طريقة تقيم الطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي وخطوات تحديث بيانات وحضور الحصص الافتراضية.