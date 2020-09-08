وزارة الاتصالات تساهم في ملتقى مكة الثقافي بتدريب 1000 من أبناء المنطقة ودعم 10 رواد و 700جهاز لحملة “تعلم عن بعد”

بلادي – سلوى المري – جدة : أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مساهمتها في ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة؟ في العالم الرقمي، والتي اطلقها امير مكة الأمير خالد الفيصل الأسبوع الماضي، حيث ستقوم بتدريب 1000 من الموظفين وطلاب الجامعات والباحثين عن عمل، ودعم 10 رواد اعمال، و700 جهاز لوحي.

جاء ذلك في برقية رفعها لسمو امير منطقة مكة المكرمة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، قال فيها: “انه إشارة الى الانطلاقة المباركة لمتلقى مكة الثقافي تحت شعار ” كيف نكون قدوة في العالمي الرقمي، والتي صاحبها اطلاق حملة “تعلم عن بعد” تحت اشراف ملتقى مكة الثقافي، بهدف دعم إدارات التعليم لتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في مدن وقرى وهجر منطقة مكة المكرمة، ومساهمة من الوزارة في دعم هذه الحملة”.

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وجاءت مساهمات الوزارة على النحو التالي:

1- تدريب 1000 من الموظفين وطلاب الجامعات والباحثين عن عمل في المهارات الرقمية من أبناء منطقة مكة المكرمة

وسيكون التدريب ضمن مبادرة “مهارات المستقبل” في مجالات نوعية تشمل:

– انترنت الأشياء

– الروبوتات

– الذكاء الاصطناعي

– امن المعلومات

– علم البيانات

– إدارة قواعد البيانات

– تحليل الاعمال

– إدارة مشاريع الاتصالات والتقنية

– التجارة الالكترونية

– الخدمات البريدية واللوجستية

– هندسة الشبكات

– البرمجيات

– تطوير الويب والتطبيقات

– تصميم وتطوير الألعاب

– مراكز الاتصال

– تشغيل وصيانة الاتصالات وتقنية المعلومات

2- دعم ونمو وتسريع 10 من رواد الاعمال من أبناء المنطقة بدعم تمكيني من خلال حزمة من الخدمات الفنية والتقنية تصل في إجمالها الى مليون ريال.

3- تقديم عدد 700جهاز لوحي بما يعادل “400 ” ألف ريال لحملة “تعلم عن بعد” من خلال شركاء الوزارة في مبادرة كلنا عطاء.