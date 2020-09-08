وزير الصحة يُوقف طبيب جلدية عن مزاولة المهنة

بلادي – الرياض : أوقف وزير الصحة توفيق الربيعة، طبيب جلدية عن مزاولة المهنة، بعد تجاوزه لاختصاصه من خلال ممارسة الجراحة التجميلية بدون ترخيص.

وأهابت وزارة الصحة بالممارسين الصحيين الالتزام بنص الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن الصحية وعدم تجاوز الاختصاص الطبي.

وشددت على أن العقوبات على مخالفي النظام تصل إلى غرامة مالية وسحب الترخيص والسجن.

يشار إلى أن الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن الصحية تنص على أنه “لا يجوز للممارس الصحي – في غيرحالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته”.