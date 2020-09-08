بلادي – الرياض : أوقف وزير الصحة توفيق الربيعة، طبيب جلدية عن مزاولة المهنة، بعد تجاوزه لاختصاصه من خلال ممارسة الجراحة التجميلية بدون ترخيص.
وأهابت وزارة الصحة بالممارسين الصحيين الالتزام بنص الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن الصحية وعدم تجاوز الاختصاص الطبي.
وشددت على أن العقوبات على مخالفي النظام تصل إلى غرامة مالية وسحب الترخيص والسجن.
يشار إلى أن الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن الصحية تنص على أنه “لا يجوز للممارس الصحي – في غيرحالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته”.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير الصحة يُوقف طبيب جلدية عن مزاولة المهنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.