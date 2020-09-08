“وزير الصناعة”: جائحة كورونا خلقت فرصاً استثمارية للمملكة لتكون أحد مواقع التصدير

بلادي – الرياض : أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الثلاثاء)، أن جائحة كورونا خلقت فرصاً استثمارية للمملكة لتكون أحد مواقع التصدير لدول المنطقة، وذلك بعد تغير نمط التجارة العالمية بسبب الجائحة.

وقال الخريف عبر برنامج “تم”، إن المملكة أمامها فرصة لتكون مركزاً لعدد كبير من الصناعات، لافتاً إلى أن الجائحة أثبتت أهمية وجود المنتجات والقدرات المحلية وأهمية اعتماد المملكة على الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأشار إلى أن سلاسل الإمداد والتوريد تأثرت بجائحة كورونا وتسببت بخلق فراغات، ما استدعى إلى إعادة احتساب كيف يمكن لهذه الأزمة خلق فرص لموجهتها.

وأضاف الخريف أن هناك العديد من المصانع بدأت بالتفكير في أن يكون جزء من إمكانياتهم التصنيع في المملكة لتغطية أحداث مشابهة للجائحة.