الأمير خالد الفيصل يعلن فوز استراتيجية الحج والعمرة الخضراء بجائزة مكة للتميز

جدة – محمد الرايقي

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل صباح اليوم الثلاثاء 2020/9/8 فوز استراتيجية الحج والعمرة الخضراء بجائزة فرع التميز البيئي وتأتي هذه الاستراتيجية ضمن أحد الابحاث العلميه التي قدمتها الأستاذة المشارك بكلية العلوم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة ماجدة بنت محمد ابوراس

‏

وتهدف استراتيجية الحج الأخضر إلى المحافظة على البيئة بإطلاق عدد من المبادرات لتعزيز الوعي البيئي لدى ضيوف الرحمن وتوطين وصناعة تدوير النفايات والوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تنطلق من مكة والمشاعر المقدسة كنموذج ريادي للمدن الذكية الخضراء لتكون صديقة للبيئة‎ ومستدامة

وبمناسبة هذا الفوز صرّحت دكتورة ماجدة ابوراس الأستاذ المشارك في علم التقنيه الحيوية للملوثات البيئية والخبيرة الدوليه في الاستثمار الأخضر والاقتصاد الدائري ومراجعة ومدققه في الأمم المتحدة للبيئة في تقرير البيئة العالمي GEO-6 ورئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية قائلة :

استراتيجية الحج والعمرة الخضراء أحد المبادرات العلمية البحثية التي قدمتها كجزء من واجبنا الوطني كعلماء وباحثين للمساهمه مع الجهد الحكومي في تقديم مبادرات علميه لتطوير بيئة وموارد الوطن الغالي برعاية كريمة من إمارة منطقة مكة المكرمة وبشراكة استراتيجية مع الجهات الحكومية وجمعية البيئة السعودية ،وبجهد وعطاء وعمل ميداني دؤوب وبرفقة فريق من مؤسسات أرباب الطوائف وفريق من المتطوعين من افراد المجتمع وبمناسبة فوزنا بجائزة مكة للتميز البيئي أشكر الداعم الأول للمبادرات والتنمية والبحث العلمي في منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، والشكر موصول لجامعة المؤسس ممثله في معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن اليوبي على دعمك المستمر لأعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي .

وأشكر كل من ساند أو دعم هذه المبادرة لترى النور وتحقق الهدف المنشود من أجل تأسيس مدن ذكية وصديقة للبيئة عامة وخدمة الحج والحجاج والمناطق المقدسة ومكة المكرمة بصفه خاصه .