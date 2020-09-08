نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة التفويض الإلكتروني من شخص لأخر عبر أبشر الجوازات في المقال التالي
عمر شويل - جدة المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية صرحت عبر الموقع الرسمي لها علي توتير، عن توفير خدمة التفويض الإلكتروني، حيث يستطيع أي شخص إجراء تفويض إلكتروني لشخص أخر من أجل أن يقوم بالذهاب ومراجعة الجوازات بالنيابة عنه، وتعدد خدمات التفويض الإلكتروني حتي تناسب جميع الخدمات التي يقوم بها المواطنين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم خدمات التفويض الإلكتروني التي يمكن القيام بها عبر المديرية العامة الجوازات.
خدمات التفويض الإلكتروني عبر المديرية العامة للجوازات
أوضحت المديرية العامة للجوازات عن عدد من الخدمات الخاصة بالتفويض الإلكتروني التي يمكن للجميع القيام من خلالها بتفويض شخص أخر، ومن خدمات التفويض الإلكتروني:
- تفويض الإبلاغ عن فقد جواز أو تعرض الجواز للتلف.
- تفويض من أجل إصدار أو إلغاء تصاريح السفر.
- تفويض استخراج بطاقة هوية المقيم.
- تفويض تجديد هوية المقيم.
- تفويض من أجل استلام بطاقة الإقامة بعد عملية الطباعة.
- تفويض من أجل إضافة تابع أو فصل تابع.
- تفويض من أجل إصدار تأشيرة خروج وعودة.
- تفويض الإبلاغ عن تغيب العمالة.
- تفويض يخص تحويل تابع الي رب أسرة.
- تفويض تغيير مهنة.
- تفويض نقل معلومات.
- تفويض تمديد مدة تأشيرة الزيارة.
- تفويض استلام جواز.
- تفويض إصدار جواز.
- تفويض تسجيل خرج ولم يعد.
طريقة عمل تفويض إلكتروني من شخص لأخر عبر منصة أبشر
أوضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أنه يمكن إجراء تفويض إلكتروني من شخص لأخر بسهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة كالتالي:
- الدخول إلكترونياً عبر رابط منصة أبشر الإلكترونية.
- اختيار خدماتي.
- اختيار إدارة التفويض الإلكتروني.
- اختيار تفويض مراجعة القطاع.
- كتابة معلومات عن المفوض له، ثم إدراج رمز التحقق.
- قبول المفوض له الرسالة الخاصة بالرقم المرجعي.
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